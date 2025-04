Nga Besëlidhja te Luzi e Tërbuni, mësoni duelet e ditës së sotme në Kategorinë e Dytë!

Ekipet e Kategorisë së Dytë ndryshe nga skuadrat e Superiores dhe Kategorisë së Parë do të zbresin ditën e sotme në fushën e lojës. 10 ekipe do të marrin vëmendjen dhe mes tyre do të bëjnë llogaritë për javën e 18-të të kampionatit.

5 ndeshje do të luhen në grupin A, të cilat do të startojnë në të njëjtën orë, 14:00. Basania do të presë skuadrën e Besëlidhjes, ndërsa Veleçiku sfidohet me Naftëtarin.

Interesante do të jenë edhe sfidat Tërbuni – Sopoti, Adriatiku – Luzi dhe Murlani – Albanët. Ndërkohë takimi Iliria – Gramshi do të luhet ditën e hënë në orën 14:00 në stadiumin e Vorës.

NDESHJET:

BASANIA – BESËLIDHJA

VELEÇIKU – NAFTËTARI

TËRBUNI – SOPOTI

ADRIATIKU – LUZI

MURLANI - ALBANËT