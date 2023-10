Kualifikueset Euro 2024, ndeshjet e ditës/ Rivalët e kuqezinjve zbresin fushë

Faza kualifikuese e Europianit “Gjermani 2024” vazhdon, me shumë skuadra që luajnë sfidat e raundit të tetë.

Në Grupin E zbresin në fushë rivalët e Shqipërisë. Republika Çeke do të presë në Plzen ishujt Faroe në orën 18:00, ndërsa Polonia do të kërkojë hakmarrjen ndaj Moldavisë në shtëpi në orën 20:45. Gjithsesi asnjë rezultat nuk do ta luajë Shqipërinë nga vendi i parë në grup.

Zvicra e shqiptarëve luan përballë Bjellorusisë në orën 18:00, e vlefshme për Grupin I, teksa po në këtë grup luhet dhe sfida midis Rumanisë dhe Andorrës në orën 20:45. Sa i përket duelit të Kosovës me Izraelin është shtyrë për shkak të luftës që po ndodh në Izrael.





Sfida që spikat është Norvegji-Spanjë, me Halandin që do të sfidojë “La Furia Roja” për t’i marrë vendin e dytë në grup dhe për të mbajtur gjallë shpresat për një kualifikim në Grupin A.

Turqia do të kërkojë të mbyllë çështjen e kualifikimit përballë Letonisë në Grupin D, ndërsa Kroacia luan në transfertë përballë Uellsit.

NDESHJET:

GRUPI A

GJEORGJI – QIPRO 15:00

NORVEGJI – SPANJË 20:45

GRUPI D

TURQI – LETONI 20:45

UELLS – KROACI 20:45

GRUPI E

REPUBLIKË ÇEKE – ISHUJT FAROE 18:00

POLONI – MOLDAVI 20:45

GRUPI I

ZVICËR – BJELLORUSI 18:00

ROMANI – ANDORRA 20:45