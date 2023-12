Ka vendosur t’i tejkalojë të gjithë, rekordi i ri që theu Lionel Messi

Me aktivizimit ndaj Vajadolidit, Lionel Mesi arriti kuotën e 768 paraqitjeve me fanellën e Barcelonës, duke u bërë lojtari me më shumë ndeshje në historinë e klubit katalanas.

Argjentinasi theu rekordin e legjendës Ksavi, duke i shtuar koleksionit të tij plot me rekorde një tjetër rekord, qe do te jete i veshtire te thyhet nga brezat e rinj.

Si shpërblim, Mesit është nderuar me një fanellë special nga klubi, teksa “pleshti” nuk ka nguruar të pozojë me shokët e skuadrës, në këtë ditë speciale.