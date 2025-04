Arsyeja pse Lamine Yamal mban të dy emrat në fanellën e tij, por asnjëri nuk ka lidhje me familjen e tij!

Lamine Yamal mban të dy emrat në fanellën e tij, por asnjëri nuk ka lidhje me familjen e tij dhe ja pse. Spanjolli është shfaqur si një nga lojtarët më të mirë në futbollin botëror pas paraqitjeve të tij të shkëlqyera për klubin dhe vendin.

Ai shijoi një periudhë të shkëlqyer te Barcelona sezonin e kaluar, duke shënuar shtatë gola në 50 paraqitje. Këtë sezon, ai ka shënuar 13 gola mbresëlënës në 38 ndeshje. 17-vjeçari shkëlqeu në Euro 2024 të verës së kaluar, duke frymëzuar Spanjën për lavdi ndërsa fitoi çmimin e Lojtarit të Ri të Turneut. Emri i plotë i fenomenit adoleshent është Lamine Yamal Nasraoui Ebana.

Nasraoui është mbiemri i babait të tij ndërsa Ebana është i nënës së tij, me një emër të përbërë Lamine Yamal. Pra, Yamal nuk është mbiemri i tij. Sipas Tribuna, prindërit e Yamal i vendosën emrin Lamine dhe Yamal për nder të dy personave që i ndihmuan menjëherë pas lindjes së tij.

Dy individë të quajtur Lamine dhe Yamal i ndihmuan me qiranë e tyre gjatë një periudhe të vështirë. Babai i lojtarit të yllit, Mounir, premtoi se nëse do të kishin pasur ndonjëherë fëmijë, ai do t’i vinte fëmijës emrin e tyre si ‘gjest mirënjohjeje’.

Në arabisht, Lamine dhe Yamal do të thotë ‘sinqeritet’ dhe ‘bukuri’, duke nënkuptuar kuptimin e veçantë pas emrave.