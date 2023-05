Këto janë zakonet e përditshme që ju bëjnë të dukeni më të vjetër

Mund të mos ketë një eliksir të rinisë së përjetshme, por ka mënyra për të ngadalësuar efektet e kohës në lëkurën tonë. Nëse fillojmë që tani të shmangim zakonet e mëposhtme të dëmshme, atëherë pamja jonë e jashtme do të përmirësohet, por – më e rëndësishmja – do të fitojmë një mënyrë jetese më të shëndetshme, në përgjithësi.

Konsumimi i pijeve të gazuara

Ju e dini që pijet joalkoolike kontribuojnë në shtimin e peshës. Por a e dini se edhe ata na plaken shpejt? Sipas një studimi nga Universiteti i San Franciskos, njerëzit që konsumonin më shumë pije të gazuara kishin telomerë më të dobët. Telomeret janë pika në ADN që mbron gjenomin tonë. Ndërsa qelizat tona ndahen, telomeret shkurtohen, që do të thotë se ato fillojnë të keqfunksionojnë. “ Konsumimi i shpeshtë i pijeve me sheqer ndikon në funksionimin e metabolizmit, ndërsa qelizat që gjenden në lëkurë dhe flokë janë më të prekura, pasi ato riprodhohen gjithnjë e më shpesh”, vuri në dukje një nga drejtuesit e hulumtimit .

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Konsumimi i sheqerit

Ashtu si me pijet e gazuara, çdo ushqim që përmban sasi të mëdha sheqeri funksionon negativisht për pamjen tonë. Siç zbuloi hulumtimi i publikuar në Clinical Dermatology, sasitë e larta të sheqerit shkaktojnë dëmtime të lëkurës që është shumë e vështirë për t’u riparuar. Sheqeri ngjitet në kolagjen duke e bërë lëkurën tuaj të duket e ngurtë dhe e fortë.

Konsumimi i alkoolit

Konsumimi i tepërt i alkoolit e lë trupin dhe veçanërisht lëkurën të dehidratuar. Sidomos në muajt e verës efekti i tij bëhet më i keq. Lëkura “thahet”, ndërsa shkaktohen inflamacione, të cilat “shpërthejnë” në fytyrë si puçrra, ënjtje apo thyerje të enëve të gjakut. Një studim ndërkombëtar i vitit 2019 me mbi 3000 gra arriti në përfundimin se ato që pinin më shumë se tetë gota alkool në javë kishin më shumë linja të holla, sy të fryrë dhe ishin më të dehidratuara se ato që pinin më pak ose aspak alkool.

Ekspozimi i tepërt i diellit

Fatkeqësisht, dielli nuk është gjithmonë miku ynë. Procesi i fotoplakjes ekziston dhe është i pamëshirshëm. Përdorimi i kremit kundër diellit është i domosdoshëm edhe në muajt e dimrit, ndërsa në verë indeksi i mbrojtjes duhet të jetë së paku 30 SPF (shiko këtu se cila është sasia ideale e kremit kundër diellit për lëkurën tuaj). “ Lëkura zhvillon rrudha dhe vija të holla sepse rrezet e diellit ndikojnë thellë në lëkurë, duke reduktuar kolagjenin dhe elasticitetin e saj. Shenjat e fotoplakjes mund të jenë rrudhat, aknet, njollat ​​kafe ose njollat, dhe enët e holla e të thyera të gjakut ”, thotë Shkolla Mjekësore e Harvardit.

Mungesa e pushimit

Jeni duke fjetur vonë dhe nuk pushoni mjaftueshëm? Bëhuni gati të pranoni çmimin e këtij zakoni me sytë e fryrë, qepallat e lodhura dhe lëkurën e zbehtë. Sipas hulumtimit të publikuar në revistën Clinical and Experimental Dermatology, gratë që pushonin mjaftueshëm kishin 30% më shumë rigjenerim në lëkurën e tyre sesa ato që nuk flinin mirë. Gjatë gjumit, trupi “rigjenerohet” me qelizat në të gjitha sistemet e tij duke u rinovuar, në mënyrë që të nesërmen të dukemi më të freskët dhe… më të rinj.