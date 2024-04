Horoskopi për sot, cfarë parashikojnë yjet, 17 prill 2024?!

DASHI

Sot keni mundësi të bëni përparim të dukshëm në karrierën tuaj, por vetëm nëse jeni të gatshëm të merrni iniciativën dhe të rrezikoni. Mund të përballeni me disa pengesa, por mos u dekurajoni. Mbingarkesa mund të çojë në lëndime dhe lodhje. Pushoni nervat tuaja kurdo që mundeni. Nëse jeni në një lidhje mbase do të ndiheni nën presion nga përgjegjësitë që keni marrë përsipër, të cilat mund të shkaktojnë tension në marrëdhënien tuaj. Mund të takoni dikë nëpërmjet punës ose një aktiviteti shoqëror.



DEMI

Në punë ju presin sfida, por mos u shqetësoni, jeni të aftë t’i përballoni ato. Kini besim tek vetja në dhe aftësitë tuaja. Ndryshimet në mjedisin e biznesit janë gjithashtu të mundshme, ndaj jini të hapur ndaj mundësive të reja. Forconi imunitetin me ushqimin e duhur. E vetmja pengesë do të jetë prirja për hidhërim dhe nervozizëm, madje atje ku vërtet nuk duhet. Do të jeni tërheqës dhe të popullarizuar mes njerëzve, gjë që do t’ju ndihmojë të tërhiqni vëmendjen e dikujt që ju pëlqen.

BINJAKËT

Mundësitë për avancim dhe perfeksionim janë të mundshme, veçanërisht nëse keni qenë në të njëjtën kompani për një kohë të gjatë. Nëse jeni në kërkim të një pune, ky muaj është i favorshëm për të gjetur mundësi të reja biznesi. Nuk ka ndryshime të mëdha në gjendjen shëndetësore. Ky është muaji që sjell ndryshime pozitive në dashuri për ju. Nëse jeni në një lidhje, marrëdhënia juaj me partnerin do jetë e qëndrueshme dhe plot dashuri, por nëse nuk jeni në një lidhje ka mundësi të takoni dikë interesant.

GAFORRJA

Në punë do të jeni shumë produktivë dhe të motivuar. Kjo është koha e duhur për t’u fokusuar në qëllimet tuaja dhe për të arritur disa rezultate të rëndësishme. Tregohuni të kujdesshëm në transaksionet financiare dhe mos ndërmerrni shumë rreziqe. Nëse keni mundësi, kurseni disa para. Lëvizni, trupit tuaj i mungon aktiviteti fizik! Venera në Gaforre, e bën këtë periudhë shumë emocionuese për ju. Jini të durueshëm dhe përpiquni t’i zgjidhni problemet duke biseduar. Nëse nuk jeni në një lidhje është e mundur një dashuri e re, por kujdes sepse ka mundësi që dikush të mos jetë plotësisht i sinqertë me ju.

LUANI

Luanët do të ndihen plot energji dhe vetëbesim, gjë që do t’ju ndihmojë në aktivitetet e tyre të biznesit. Nëse fokusohen në qëllimet e tyre dhe nuk dorëzohen lehtë, mund të arrijnë rezultate të rëndësishme. Rekomandohet që ata të mos i ekzagjerojnë ambiciet e tyre dhe të mos hyjnë në aktivitete biznesi të rrezikshme pa përgatitjen dhe vlerësimin e duhur të rrezikut. Gëzoni shëndet të mirë. Luanët duhet t’u përkushtohen zhvillimit të ndjeshmërisë dhe të kuptuarit të nevojave dhe dëshirave të partnerit të tyre.



VIRGJËRESHA

Pjesëtarët e kësaj shenje do ndihen shumë të motivuar dhe produktivë në punën e tyre. Ushtrimet e frymëmarrjes, joga dhe të qenit në natyrë mund të jenë të dobishme kur bëhet fjalë për eliminimin e stresit. Sfera e ndjenjave do të ndikohet nga Mërkuri, i cili është në lëvizje retrograde, gjë që mund të çojë në keqkuptime dhe probleme komunikimi me personin e dashur. Rekomandohet që të jenë të hapur dhe të sinqertë në qëllimet dhe dëshirat e tyre, për të shmangur konfliktet dhe zhgënjimet.

PESHORJA

Keni mundësinë të merrni njohuri dhe aftësi të reja, mos hezitoni! Kur bëhet fjalë për financat, ju pret një muaj i kënaqshëm, mund të relaksoheni dhe të shijoni jetën e përditshme. Ju pret një gjendje e qëndrueshme shëndetësore. Kujdes me ushqimin, po rrezikoni të shtoni peshë trupore. Transiti i Venerës aktualisht te ju po krijon shqetësim, shumica e pjesëtarëve të Peshores po i rishqyrtojnë marrëdhëniet edhe një herë dhe dëshirojnë t’u japin fund marrëdhënieve të cilat nuk janë perfekte.

AKREPI

Pjesëtarët e kësaj shenje që do ta drejtojnë vëmendjen e tyre në aktivitete të reja biznesi, nuk i presin ndryshime të mëdha. Ju jeni të kënaqur me pozicionin tuaj aktual të biznesit, shumë prej jush pranojnë punë shtesë që do t’u sjellë atyre një shumë më të madhe të ardhurash në fund të muajit. Nuk ka ndryshime të mëdha në aspektin shëndetësor. Mos e lodhin veten shumë. Keni lëkurë të ndjeshme, mundësi për alergji. Periudha stresuese është pas jush, tani është koha e duhur për të rimbushur energjinë tuaj dhe për të pastruar paqartësitë në marrëdhënien tuaj me personin e dashur.

SHIGJETARI

Do të përballeni me sfida në punë, por me qasjen e duhur dhe zgjidhjen e problemeve, suksesi është i garantuar. Pos nervozizmit jo edhe aq të madh, i cili do të zgjasë jo pak, duhet të tregoni kujdes me zemrën. Priten përmirësime në raportin në çift. Nëse nuk jeni në një lidhje mund të prisni njohje dhe aventura të reja. Shijojeni këtë periudhë që është krijuar për t’u kënaqur.

BRICJAPI

Kur bëhet fjalë për obligimet e biznesit, armatosuni me durim, shumë prej jush kanë mundësinë të trajnojnë një punonjës të ri ose të mbajnë leksione dhe prezantime para të gjithë ekipit. Përmirësoni shkathtësitë tuaja, tregohuni si një person përgjegjës që e do me pasion punën e vet. Brenda pak ditësh pritet t’ju rikthehet energjia e mëparshme. Keni arritur të kapërceni disa momente të dhimbshme në dashuri duke u fokusuar në aktivitetet e biznesit. Ju nuk bëni mirë t’i fshihni ndjenjat tuaja, në këtë mënyrë rrezikoni shëndetin fizik.

UJORI

Lëvizni, mos lejoni që problemet aktuale të biznesit t’ju lëkundin, ndani sa më shumë jetën private dhe atë të biznesit. Ka mundësi që këtë muaj të keni vështirësi në punën tuaj. Është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar dhe të mos lejoni që stresi t’ju pushtojë. Kujdesuni për shëndetin tuaj, veçanërisht për sëmundjet kronike dhe vështirësitë që mund t’ju shfaqen. Do jetë një periudhë e mirë për marrëdhënien tuaj të dashurisë. Nëse nuk jeni në një lidhje, kjo është një kohë e mirë për të dalë dhe për të takuar një person të ri.

PESHQIT

Nëse nuk keni përfituar nga mundësia që ju është paraqitur deri tani, përfitoni! Po gëzoni shëndet të mirë. Sasi e konsiderueshme e energjisë konstruktive do ta mbajë trupin tuaj në gjendje të lakmueshme. Situata juaj e dashurisë do jetë e ekuilibruar. Mos nxitoni për të marrë vendime dhe lërini gjërat të zhvillohen natyrshëm./bw