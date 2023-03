Horoskopi, cfarë parashikojnë yjet për ditën e sotme, 11 mars 2023

Dashi

Ndiheni sikur keni goditur një mur me tulla falë konfliktit që ju pengon të ecni përpara me planin tuaj. Ju kishit shpresuar të ishit më larg se sa jeni. Mundohuni të mos jeni shumë të ashpër me veten. Merrni parasysh këta faktorë të rinj dhe riorganizohuni.

Demi

Mbajeni gojën mbyllur, pasi çdo gjë që thoni mund të dalë në mënyrën e gabuar. Fjalët e tua ka të ngjarë të jenë helmuese sot. Gjithçka do të ketë një dozë të shtuar të intensitetit dhe dramës, ndaj përgatituni. Njerëzit janë në një avantazh emocional.

Binjaket

Edhe pse përqendrimi juaj mund të jetë i fortë, mund të jetë e vështirë të qëndroni të fokusuar, pasi dikush tjetër vazhdon të shtypë butonat tuaj. Ju keni ndjesine se dikush po përpiqet të fillojë një luftë me ju. Mos e lini veten të rrëshqasë në nivelin e tyre.

Gaforrja

Kjo është një ditë fillimi për ju. Nisni diçka që keni dashur të filloni për një kohë të gjatë. Universi është i lumtur të mbështesë çdo përpjekje të re në të cilën besoni fort. Mbillni farat tani dhe ato do të realizohen.

Luani

Atmosfera qiellore sot mund të nxjerrë në pah anën tuaj të fortë tek ju sot. Megjithatë, nëse doni të realizoni dëshirën tuaj, mos e bëni këtë në mënyrën tuaj të zakonshme. Provoni rrugën më jokonvencionale. Mbi të gjitha, mos e fshihni natyrën tuaj reale.

Virgjeresha

Fokusi juaj është i jashtëzakonshëm dhe megjithëse mendja juaj endet nëpër re herë pas here, do të zbuloni se këto mendime në fakt ju ndihmojnë në vend që t’ju pengojnë. Merrni parasysh të gjitha mundësitë.

Peshorja

Pozicioni i ditës i planetëve mund të duket se lidhet me disa çarje që mund të shfaqen në marrëdhënien tuaj të ngushtë. Do të ishte më mirë nëse do t’i pranonit këto probleme dhe do të fillonit tani t’i trajtoni ato sinqerisht dhe hapur.

Akrepi

Nëse vërtet dëshironi që diçka pozitive të ndodhë sot, atëherë sigurohuni që të merrni rrugën më të pazakontë për ta arritur atë. Konfigurimi i sotëm astral inkurajon jokonvencionalitetin, veçanërisht në marrëdhëniet tuaja.

Shigjetari

Atmosfera qiellore sot mund të duket si një çështje e madhe për sa i përket një marrëdhënieje të ngushtë. Ju mund të keni ndjerë presion për të vepruar në një mënyrë të caktuar, ose për të bërë gjëra që vërtet nuk ju pëlqen t’i bëni.

Bricjapi

Ju mund të zbuloni se mendimi për rutinën tuaj të zakonshme të përditshme duket se ju vjen tek ju, veçanërisht në pozicionin aktual të planetëve. Modelet e zakonshme të marrëdhënies suaj të dashurisë mund të duken gjithashtu të kufizuara dhe zhgënjyese tani.

Ujori

Ju e dini se mund të bëni më mirë për sa i përket marrëdhënieve tuaja të ngushta personale, dhe megjithatë diçka duket se ju tërheq vazhdimisht në një marrëdhënie të vjetër. Konfigurimi astral sot ju inkurajon të mendoni gjatë dhe mirë për zgjedhjet tuaja.

Peshqit

Tensioni që është krijuar më në fund është çliruar. Ndiheni sikur jeni kthyer sërish në krye të gjërave. Ju po merrni respekt nga bashkëpunëtorët dhe punëdhënësit tuaj, dhe njerëzit e tjerë janë dashamirës ndaj ndjenjave tuaja. Në përgjithësi, kjo është një ditë yjore për ju./bw