Horoskopi 28 Maj 2023, cfarë parashikojnë yjet për sot

Dashi

Ndërsa të gjithë duket se po ngadalësohen, ju në të vërtetë po shpejtoni. Të tjerët janë të hutuar dhe të ngatërruar, ndërsa gjithçka është mjaft e qartë dhe e lehtë në mendjen tuaj. Ju jeni aty ku duhet të jeni. Lëvizni drejt qëllimeve tuaja me shpejtësi dhe besim.

Demi

Mos e teproni me çdo detaj të vogël që kalon në rrugën tuaj. Sapo të filloni këtë trend, nuk do të mund të ndaleni. Do të përfundoni duke humbur shumë kohë. T’i kushtosh vëmendje detajeve është e rëndësishme, por fiksimi pas tyre është i dëmshëm.

Binjaket

Ju ndiheni vetëm në një farë mënyre. Ndoshta rrethanat ju kërkojnë të punoni vetë. Duke qenë personi social dhe i largët që jeni, kjo mënyrë funksionimi nuk funksionon saktësisht për ju. Sot gjithçka është për të mirën tuaj.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gaforrja

Energjitë planetare ju inkurajojnë të përqendroheni më pak në përpjekjen për të tërhequr një person të caktuar duke theksuar pamjen tuaj të mirë dhe figurën tuaj perfekte. Nëse jeni duke kërkuar për dashuri, atëherë ushqeni mendjen tuaj dhe shoqëroheni virtualisht.

Luani

Njerëzit po bëjnë një përpjekje shtesë për t’ju kontaktuar, dhe ju duhet të bëni të njëjtën gjë. Në shumë mënyra, ju po përpiqeni për pavarësi, kur me të vërtetë duhet të synoni të jeni të ndërvarur. Keni nevojë për njerëz të tjerë. Pranojeni këtë të vërtetë dhe punoni drejt këtij qëllimi.

Virgjeresha

Ekziston një element i misterit që thjesht nuk mund ta kapni. Harta që po shikoni nuk ka asnjë ngjashmëri me peizazhin që keni përballë. Nuk është koha për të ecur përpara. Kjo është një kohë për t’u përmbajtur dhe për të treguar kujdes.

Peshorja

Shkoni në punë! Koha për lojë ka mbaruar. Kjo është koha për të tokëzuar veten dhe për t’u kujdesur për detajet e projekteve tuaja krijuese. Përpiquni tani. Nuk është koha për të qenë dembelë. Një qëndrim ëndërrimtar ka të ngjarë t’ju futë në telashe.

Akrepi

Qartësia vjen kur je në gjendje të bazosh veten dhe të mendosh në një mënyrë racionale dhe praktike. Stabiliteti do të jetë emri i lojës, kështu që nëse mund të përqafoni vetëm këtë koncept, do të jeni në harmoni të përsosur me të gjithë dhe me gjithçka.

Shigjetari

Një grua në pushtet ka një rëndësi të madhe për ju sot. Kjo grua mund të jetë një grua bashkëpunëtore ose punëdhënëse. Ndoshta ajo është dikush jashtë vendit tuaj të punës. Sido që të jetë, ju duhet ta dëgjoni dhe respektoni atë. Ajo ka këshilla të rëndësishme për t’ju dhënë.

Bricjapi

Konfigurimi i sotëm planetar nënkupton që ju keni një shans për të provuar teoritë tuaja për atë person shumë tërheqës. Çelësi për të bërë zgjedhjen e duhur qëndron në aftësitë tuaja të bisedës me disa fjalë të zgjedhura mirë.

Ujori

Kjo është një kohë e mirë për të zgjeruar rrethin tuaj shoqëror dhe për t’u përpjekur të lidheni me ata që mund të kenë disa ide të reja për të ndarë me ju. Bisedat inteligjente janë mënyra për të bërë përparim të shpejtë dhe të sigurt.

Peshqit

Energjitë aktuale planetare ndihmojnë në ndërtimin e një ure midis jush dhe dikujt të veçantë. Ju mund të mos keni pasur shumë mundësi për të folur dhe ndoshta keni admiruar njëri-tjetrin nga distanca. Megjithatë, sot mund të merrni më shumë nga sa kishit menduar./bw