HOROSKOPI/15 tetor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Sot keni një mundësi për t’i treguar dikujt se si ndiheni vërtet për një situatë. Problemi është se ju keni pasur frikë të kaloni një vijë që duket se është e vendosur në gur, dhe e cila në fakt po ju shkakton shumë pakënaqësi. Ju duhet ta diskutoni këtë, pavarësisht nga rezultati.

Demi

Gjërat po shkojnë mirë për ju. Mos e merrni si të mirëqenë fatin tuaj të mirë, por përkundrazi duhet të vazhdoni të ndërtoni mbi të. Ju keni punuar për të arritur atje ku jeni dhe tani duhet të punoni për të shkuar një hap më tej.

Binjaket

Mos u mundoni të lundroni nëpër mjegull. Në vend të kësaj, duhet të prisni derisa gjërat të jenë të qarta përpara se të ecni përpara. Udhëzimet nga të tjerët do t’ju bëjnë të merrni një kthesë të gabuar. Prisni derisa të shkëlqejë dielli dhe do të dini rrugën e duhur për të ndjekur.

Gaforrja

Bollëku është kudo rreth jush. Ndoshta është koha për t’u thënë lamtumirë ideve të vjetra në mënyrë që të mund të përqafoni këtë energji të re, të bollshme. Jini të vendosur dhe merrni kohën tuaj. Bagazhet e tepërta do t’ju rrëzojnë në të ardhmen. Drejtoni tani për rezultatet më të mira.

Luani

Mundohuni të mos mbingarkoheni shumë nga informacioni që ju vjen. Sapo koka juaj të fillojë të rrotullohet, do të jetë pothuajse e pamundur për ju që ta ngadalësoni atë. Mbrojtja juaj më e mirë kundër kësaj breshërie është të qëndroni të organizuar.

Virgjeresha

Çfarë dite për të qenë në krye të lojës tuaj! Dilni me dëshirë dhe provoni diçka që nuk do ta kishit provuar në rrethana normale. Jeni në një pikë të lartë dhe ndiheni mirë. Kërkoni të arrini majat dhe do të arrini më shumë nga sa kishit menduar!



Peshorja

Strategjia juaj sot është të qëndroni jashtë rrezikut dhe të luani në mbrojtje. Nuk jeni në gjendje ta hidhni topin thellë. Në vend të kësaj, është më mirë që të shqyrtoni axhendën tuaj dhe të jeni më konservator me qasjen tuaj. Mos kafshoni më shumë sesa mund të përtypni.

Akrepi

Është po aq mirë që mbani një distancë mes jush dhe atyre për të cilët jeni potencialisht të interesuar sot. Pozicioni aktual planetar mund të nënkuptojë që ju ndiheni më pak se të prirur të shqetësoheni nga kërkimi i romancës. Ndoshta do të ishte më mirë të kalonit pak kohë për të qenë vetëm.

Shigjetari

Mos mbillni asnjë farë në këtë kohë. Në vend të kësaj, duhet të prisni derisa gjithçka të jetë më në favorin tuaj. Ndërkohë, mblidhni informacionin që të jetë në dispozicionin tuaj, kur të jetë koha e duhur për të futur duart në tokë dhe për të krijuar diçka të re.

Bricjapi

Jeta juaj ndonjëherë mund të duket si një udhëtim gjigant me slitë, megjithatë ju jeni gjithmonë duke buzëqeshur. Sot jeni në një kulm, ndaj shijoni pikën më të lartë në të cilën jeni dhe shfrytëzojeni atë në avantazhin tuaj. Vetëm mos harroni se jo të gjithë po ndajnë disponimin tuaj të mirë.

Ujori

Ju po flisni me botën dhe të gjithë po dëgjojnë, por askush nuk duket se e kupton. Vazhdoni të flisni sepse njerëzit që kujdesen ju mbështesin edhe pse ndonjëherë mendoni se ata janë të lidhur me axhendën e tyre. Kur të jetë e nevojshme, ata do të jenë aty për t’ju mbështetur.

Peshqit

Ju mund të zgjidhni sot për të çimentuar një marrëdhënie të gjatë, ose ndoshta jo shumë të gjatë. Të paktën ju mund të bëni pyetjen ose të nënkuptoni se dëshironi të vazhdoni të thelloni lidhjen mes jush. Mund të duhet një planifikim, por festimi është në fund të fundit simboli i jashtëm i bashkimit të mrekullueshëm dhe harmonik që ndjeni aktualisht mes jush.