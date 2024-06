Bëni shumë kujdes! Horoskopi për ditën e sotme, 20 qershor 2024

Dashi

Sot duhet të bëni shumë kujdes, veçanërisht nëse përplaseni me një person armiqësor, me një rival të mundshëm që do të tregohet mjaft i ashpër. Duke ju njohur, do ta pranoni sfidën me entuziazëm, por përpiquni të jeni veçanërisht të kujdesshëm, përndryshe mund të bëni disa hapa të dështuar.

Demi

Sot do të ketë një Hënë magjepsëse që do t’ju japë mbështetje në dashuri dhe marrëdhënie ndërpersonale, e cila do të kundërpeshojë efektet negative të Venusit të kundërt. Në planin profesional ju pret një rikuperim i madh dhe mundësia për të marrë edhe një hakmarrje të vogël.

Binjakët

Do t’ju duhet të vazhdoni t’i bëni thirrje durimit që mund të gjeni brenda vetes, sepse në këtë moment jeni të rrethuar nga njerëz armiqësorë që mund t’ju provokojnë sërish. Përqendrohuni në punë: ju presin muaj që premtojnë të keni plot stimuj dhe mundësi të reja.

Gaforrja

Mund të pushtoheni nga një valë energjie dhe fuqie që absolutisht nuk duhet ta humbisni. Këto janë ditë fitimprurëse për të nisur lëvizje në punë, për të bërë kërkesa, për të propozuar afirmimin e vetes, për t’i prezantuar disa ide të reja një shefi ose bashkëpunëtorëve tuaj.

Luani

Ata që punojnë vetë mund të kenë marrë tashmë oferta tërheqëse për vitin 2024. Nëse nuk i kanë pasur, do i merrni shumë shpejt. Këto janë javë shumë premtuese nga pikëpamja e punës. Nga ana tjetër situata në familje është shumë më delikate, tensioni mund të shkojë deri në “teh”.

Virgjëresha

Ndjenjat e së nesërmes do të kthehen me forcë në plan të parë në jetën tuaj. Mos i mbytni, por lëreni veten të udhëhiqeni prej tyre dhe shikoni se ku do t’ju çojnë. Zemrat e vetmuara duhet ta detyrojnë veten të dalin nga shtëpia, të bëjnë njohje të reja dhe të kapërcejnë mosbesimin e tyre tradicional.

Peshorja

Sot do të jetë e lehtë të bëheni të paduruar kur përballeni me një provokim. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të mos përfshiheni në asnjë mosmarrëveshje familjare. Më mirë ta shtyni çdo diskutim apo sqarim për ditët në vijim.

Akrepi

Do të duhet të vazhdoni të jeni vigjilentë me shpenzimet, veçanërisht me ato të tepërta. Mundohuni të bëheni pak më të kujdesshëm. Dita e rëndësishme për dashurinë, ndjenjat, është kjo e sotmja. Të dashuruarit rishtarë, do të mund të fillojnë të bëjnë plane të rëndësishme për të ardhmen, të mendojnë për të jetuar së bashku, deri dhe për të blerë një shtëpi.

Shigjetari

Vazhdoni të keni një entuziazëm dhe eufori të madhe, por do t’ju duhet të punoni shumë për t’i menaxhuar gjërat në mënyrë inteligjente, përndryshe rrezikoni të shpenzoni energjitë tuaja në mënyrë të panevojshme. Një takim me një dash është shumë premtues… Ata që janë vetëm duhet të futen brenda rrethit shoqëror, të njohin njerëz të rinj.

Bricjapi

Sot do të keni një tjetër ditë veçanërisht interesante, në sajë të bashkëpunimit të Hënës, Mërkurit dhe Venusit. Tani për tani po përjetoni një moment magjik për punën dhe biznesin: përfitoni sa më shumë duke çuar përpara projektet që janë ende në pritje.

Ujori

Një ditë pak më e qetë është përpara se ajo që është duke kaluar. Në orët e ardhshme do të jeni në gjendje të gjeni një këndvështrim më të qetë dhe pozitiv për gjërat dhe madje të rivendosni harmoni më të madhe në dashuri.

Peshqit

Morali do të jetë sërish i lartë, në sajë të një Hëne të bukur në aspektin miqësor. Duhet të përfitoni nga kjo ditë për t’i dhënë lirinë ndjenjave, për të takuar njerëz të rinj, nëse keni qenë vetëm për pak kohë. Çiftet që kanë pasur shumë tension do të mund të bëjnë paqe./bw