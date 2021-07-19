LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Alarmohen ekspertët: Dielli po rizgjohet, lëshon flakë të pazakonta

Lajmifundit / 19 Korrik 2021, 18:22
Soft

Alarmohen ekspertët: Dielli po rizgjohet, lëshon flakë të

Dielli duket se po rizgjohet pas një periudhe qetësie përgjatë një cikli 11 vjeçar, e këtë e bëri me lëshimin e flakës më të fuqishme prej vitesh të tëra.

Bëhet fjalë për një flakë X-class, siç kategorizohen nga ekspertët shpërthimet e mëdha të yllit të sistemit tonë diellor. Më e fuqishmja e tyre ka qenë një X28, e regjistruar nëntorin e 2003-shit. Flaka e re ishte mjaft intensive dhe arriti të prodhonte një pulsim rrezesh X që goditën pjesën e sipërme të atmosferës e shkaktuan një blackout të valëve radiofonike mbi oqeanin Atlantik.

Shpërthimi i fundit i regjistruar i këtij lloji daton shtatorin e 2017-tës. Shkencëtarët e konsiderojnë këtë një shenjë, e cila së bashku me lëshimet koronale që dalin nga sipërfaqja e Diellit, dëshmojnë se cikli i tij është bërë padyshim më aktiv. Fusha magnetike e Diellit ndryshon çdo 11 vjet me polin e veriut dhe të jugut që ndërrojnë vendet.

Nuk dihet ende se çfarë i shkakton cikle të tilla, por duket se polet ndryshojnë kur fusha magnetike dobësohet ndjeshëm, në një fenomen që njihet dhe si minimumi diellor.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion