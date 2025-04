“Të isha në vendin e Eglit, ja kisha shkulur flokët”, Xheneta për Gjestin: Mosmirënjohës, kur një femër…

Situatat brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 4 kanë qenë nga më të shumtat ditët e fundit.

Një prej tyre ishte dhe ajo mes Gjestit dhe Eglit, me banorin që u bezdis një nate nga nishani i Eglit.

Ish e dashura e Gjestit, Xheneta, e ironizoi banorin, duke thënë në “E Diell” se do i shkulte flokët nëse kjo situatë do të ndodhte me të dhe shtoi gjithashtu se ai është mosmirënjohës ndaj një vajze që sillet mirë me të.

“Të më thoshte mua nëse po e pengonin qimet, ja kisha hequr flokët.

Ka dy javë që marrë mesazhe të tilla. Vazhdoj të mendoj njësoj që ai është mosmirënjohës kur një femër sillet mirë me të”, u shpreh Xheneta.