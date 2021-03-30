“Është lidhje që…”, Ledjana publikon fotografinë në krahët e Mevlanit
Ledjana dhe Mevlani duket se po ecin në drejtimin e duhur. Ndonëse ka pasur shumë debate mes tyre dhe shpesh herë shfaqen duke debatuar me njëri-tjetrin, qetësohen dhe buzëqeshin sapo shkëmbejnë një shikim me sy.
Kujtojmë se para disa ditësh shkëmbyen puthjen e parë, ndërsa në një postim të ri në Instagram, Ledjana shfaqet në krahët e Mevlanit dhe shkruan:
“Është lidhje që nuk mund ta shpjegojmë”. Ndërkohë edhe ky i fundit nuk ka qëndruar pa reaguar pasi ka komentuar me një emoji zemër e dy të tjera.