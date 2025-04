“Shpresoj të ma lënë të qetë familjen”- Xheneta befason me deklaratën pas fitores së Gjestit!

Xheneta Fetahu ka komentuar thuajse të gjitha situatat e Gjestit në Big Brother të Shqipërisë.

Si opinioniste në “E diell”, ajo ka dhënë mendime në lidhje me të gjitha dinamikat në shtëpinë e famshme. Në një deklaratë të re, ajo thotë se nuk do të flasë më për ta, përmendur faktin që e kanë shqetësuar vazhdimisht.

“Unë e kam thënë dhe po e përsëris sërish, disa nga njerëzit nuk e kanë kuptuar që unë këtu jam në punë, unë po flas për herë të parë dhe të fundit në raport me ata dy për lidhjen që ka. I uroj vetëm suksese, i them të gjithë rrethit të tij të më lënë të qetë sepse nuk më kanë lënë edhe pas Big Brother, njerëzit që punojnë me të. Ata e dinë kush e tek”, u shpreh ajo.

Tutje tha se njerëzit e Gjestit e kanë kërcënuar edhe familjen e saj për paraqitjet që ka bërë.

“Shpresoj që të më lënë mua dhe të gjithë familjen time të qetë. Familja ime ka qenë shumë e shqetësuar gjatë gjithë kohës kërcënime përse ajo vazhdon flet për të, kështu që unë them që vazhdoj të jem këtu me punë të reja dhe jo të flasim më për Big Brother”, theksoi ndër tjerash.

Për rikujtim, Xheneta ka qenë në lidhje me Gjestin gjatë periudhës sa ishin në Big Brother të Kosovës.