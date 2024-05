Së shpejti çift, fundjava favorizon këto tre shenja Horoskopi në dashuri

Ajo që e keni pritur prej kohësh dhe në disa raste me padurim. Tani është koha për të shijuar frytet e punës tuaj dhe për të parë jetën tuaj të dashurisë duke u ndezur, veçanërisht nëse i përkisni shenjave të mëposhtme :

Gaforrja

Ata ju akuzojnë se jeni tepër sentimentalë, por kur e turpërojnë, ju për fat të keq nuk u përgjigjeni atyre se, nëse nuk do të ishit ju, do të ishit ende në fazën e takimit. Marrëdhënia juaj mund të ketë ecur mirë gjithsesi, por tani do ta gjeni veten në një koordinim pothuajse të përsosur me tjetrin, diçka për të cilën keni dashur aq shumë dhe keni punuar shumë. Tani është koha për të konfirmuar nëse kjo marrëdhënie po shkon diku – dhe nëse po, mos kini frikë të flisni për të.

Luani

Ndonjëherë mund të humbni kontaktin thelbësor me partnerin, sepse keni shumë gjëra në mendjen tuaj dhe ndoshta disa gjëra i merrni si të mirëqena. Kjo fundjavë bën përjashtim dhe do e gjeni veten shumë pranë Tjetrit, duke kuptuar sa shumë afër jeni dhe vështirë se do të jetë e mundur që dikush apo diçka të vijë mes jush. Përfitoni nga kjo mundësi dhe bëni diskutime më të thella për të ardhmen tuaj së bashku, afatgjatë ose afatshkurtër.

Peshqit

Jo më lot: Pasiguria shkrihet nga ju ndërsa kupton se tjetri juaj i rëndësishëm është këtu për t’ju bërë të lumtur. Bashkësia është shumë e rëndësishme për ju dhe ndonjëherë mendoni se vetëm ju keni investuar në shoqëri. Mos i bëni keq Tjetrit, sepse me një sjellje të tillë në fakt po i bëni keq vetes. Relaksohuni sa më shumë dhe shijoni fundjavën tuaj me aktivitete së bashku.