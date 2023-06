“Publiku ka vendosur...”/ Luizi tregon çfarë do i ngelë merak që nuk ishte te dasma e Arbanës dhe Eduartit

Fituesi i edicionit të dytë të “Big Brother VIP”, Luiz Ejlli, ka ndarë një urim për Arbana Osmanin edhe Eduart Grishajn nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku po qëndron prej disa ditësh për shkak se është i angazhuar me disa koncerte atje.

Duke ndarë një video me ndjekësit, këngëtari i njohur tregon se meraku i vetëm që ka nga dasma është se nuk do të shohë reagimin e Arbanës kur ta pyesin nëse do ta marrë për burrë Eduartin, duke improvizuar suspancën e “Big Brother Vip” në momentin e eliminimeve.

“I vetmi merak që më ngeli që nuk jam te dasma e Arbanës dhe Eduartit është momenti kur t’i thonë ‘a do ti Arbana t’a marrësh Eduartin për burrin tënd?’. E fillon tën-tën-tën-tën, deri në gusht”, thotë këngëtari i dashur për publikun në videon e postuar në “Instastory”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ndërkohë bashkëngjitur me të Luizi shkruan:

“Publiku ka vendosur që ju të trashëgoheni”.