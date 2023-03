“Po më rrjedh shoqnia me të, s’do e ndal veten”/ Një tjetër çift në BBV? Ja çfarë thotë Nita për Shpatin

Në një bashkëbisedim mes vajzash, ndërsa kanë qenë në lavanteri, Fotini dhe Nita kanë biseduar në lidhje me Shpatin.

Fotini e ka këshilluar që nëse ndjen diçka me të mos ta frenojë veten.

Fotini: Kur i mendon shumë gjërat dhe mund të stepesh, ndikojnë shumë gjërat, e mban veten. Nëse e ndjen s’duhet ta ndrydhësh veten.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nita: Nuk e di, me thënë të drejtën po më rrjedh me të shoqëria dhe komunikimi me të.

Ta shohim, s’kam me e sforcu dhe as me e ndal veten, për gjithçka që dua me bo. Pastaj edhe ndrojtja nga kamerat, jemi shumë veta.

Fotini: Një gjë të ndodhi, një fjalë ktej e një fjalë andej, dhe ndikoheni.