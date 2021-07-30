Olta Boka kalon situatën e vështirë me vajzën e saj: Ma bëri gjakun ujë
Olta Boka ka kaluar së fundmi momentin më të vështirë me vogëlushen e saj, Gaian. Ajo ka treguar se e vogla ka kaluar një virozë, që i ka shkaktuar temperaturë të lartë. Olta shprehet se kjo situatë e ka trembur shumë, por fatmirësisht vogëlushja është qetësuar.
Si një nënë e re, këngëtarja e ka ndarë këtë situatë me të gjithë ndjekësit e tjerë.
“S’paska clirim me te madh se te shohesh qe femijes po i zbret temperatura. Sa te vegjel e njekohesisht te forte qe jane bebat! Na bene gjakun uje keto virozat gjakprishese por te nevojshme per imunitetin Imagjino kur virozes i bashkohet dhe dalja e nje dhemballe…”, shkruan këngëtarja.