LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Olta Boka kalon situatën e vështirë me vajzën e saj: Ma bëri gjakun ujë

Lajmifundit / 30 Korrik 2021, 19:13
Showbiz

Olta Boka kalon situatën e vështirë me vajzën e saj: Ma

Olta Boka ka kaluar së fundmi momentin më të vështirë me vogëlushen e saj, Gaian. Ajo ka treguar se e vogla ka kaluar një virozë, që i ka shkaktuar temperaturë të lartë. Olta shprehet se kjo situatë e ka trembur shumë, por fatmirësisht vogëlushja është qetësuar.

Si një nënë e re, këngëtarja e ka ndarë këtë situatë me të gjithë ndjekësit e tjerë.

Olta Boka kalon situatën e vështirë me vajzën e saj: Ma

“S’paska clirim me te madh se te shohesh qe femijes po i zbret temperatura. Sa te vegjel e njekohesisht te forte qe jane bebat! Na bene gjakun uje keto virozat gjakprishese por te nevojshme per imunitetin Imagjino kur virozes i bashkohet dhe dalja e nje dhemballe…”, shkruan këngëtarja.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion