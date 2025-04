“Nxehet” situata në Ferma VIP, Alba dhe Limi ‘bashkë’ në vaskë

Alba si kryefermere dhe Limi si i përzgjedhuri i saj po shijojnë benefitet e të qëndruarit tek “Njëshi”.

Shumë momente romantike kanë ndodhur mes dyshes, ku nënkupton se marrëdhënia Alba-Limi po shkon gjithnjë e më shumë përtej miqësisë.

Pas netëve të kaluara në të njëjtin krevat, dushit së bashku, nuk mund të mungonte as shijimi i vaskës, duke sjellë një ndër momentet intime dhe të komentueshme të edicionit deri më tani.

Mes dy fermerëve nuk kanë munguar as bisedat, teksa u ndalën tek tradhtia. Alba u shpreh se nuk do e toleronte që partneri i saj t’a tradhtonte me dikë tjetër.

Ndërkohë, Limi nuk ndante të njëjtin mendim me fermeren.