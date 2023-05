Ndarje dhe probleme financiare, këto 3 shenja të Horoskopit do të kenë verën më të keqe

Me siguri po mendoni “Kam kaluar një dimër të vështirë, më lër të mos jem në këtë listë”. Fatkeqësisht, ne nuk mund ta garantojmë këtë, por të paktën do t’ju japim një të dhënë për t’u përgatitur për verën tuaj. Dhe nëse e shihni shenjën tuaj në atë që yjet parashikojnë se do të jetë një verë e vështirë, përpiquni të mos e merrni shumë seriozisht dhe mbani mend se pas stuhisë vjen qetësia dhe dielli.

Problemet në marrëdhënie, pasiguritë dhe vështirësitë financiare duket se përballen me 3 shenja. Megjithatë, pasi të ketë kaluar kjo periudhë kritike, ata më në fund do të gjejnë ekuilibrin dhe pozitën e tyre.

Gaforrja

Duke qenë se jeni një person shumë mbrojtës dhe emocional, ulje-ngritjet e verës mund të ndikojnë shumë në psikologjinë dhe disponimin tuaj. Parashikohen vështirësi personale, marrëdhënie, ndryshime dhe ndarje, si dhe probleme financiare, pasi Afërdita do të lëvizë në mënyrë retrograde në shtëpinë tuaj të 20-të të vlerave dhe financave. Mundohuni të qëndroni të fokusuar dhe të përballeni me vështirësitë me pjekuri dhe fleksibilitet. Po, do të dilni nga rripi i sigurimit. Po, miqtë dhe të dashurit tuaj do të ndryshojnë mendje në një minutë, por ky nuk është faji juaj. Merreni jetën ashtu siç të vjen dhe do të shihni që gjithçka do të funksionojë në fund.

Virgjëresha

E vetmja gjë që është e sigurt është se nuk ju pëlqen kur gjërat nuk shkojnë sipas planit tuaj. Epo, bëhuni gati të merreni me planet tuaja që do të përmbysen në një mënyrë të madhe këtë verë. Vera e vitit 2023 do të jetë e vështirë për ju pasi do të humbni besimin tek vetja dhe ka gjasa të shkatërroni çdo marrëdhënie të bukur që keni me xhelozinë tuaj. Nga 22 korriku, Afërdita do të lëvizë në mënyrë retrograde, duke ju shtyrë të shikoni pas në marrëdhëniet e kaluara. Është gjithashtu e mundur që disa njerëz nga e kaluara juaj të kthehen në jetën tuaj në një moment gjatë verës. Është më mirë të shmangni marrjen e vendimeve të mëdha gjatë kësaj periudhe retrograde dhe në vend të kësaj të përqendroheni në dëgjimin e vërtetë të asaj që dëshironi.

Peshqit

Sado që ju frikëson që shenja juaj është në këtë listë, ju e keni provuar veten se jeni jashtëzakonisht elastik. Sfidat e kësaj vere do t’ju frymëzojnë përtej imagjinatës suaj. Ka mundësi që të ndjeni rraskapitje, pasiguri dhe dështim, ndërsa tensionet nga marrëdhëniet nuk do të mungojnë. Do ketë shumë mosmarrëveshje dhe do bëheni më të pambrojtur në fusha të ndryshme. Lëvizja retrograde e Mërkurit nga 23 gushti do të përforcojë çdo problem paraekzistues dhe do të çoni në një sërë keqkuptimesh.