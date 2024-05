"Natë më të keqe nuk paska...", cfarë ndodhi me Romein dhe Heidin?!

Teksa Romeo dhe Heidi mendojnë se janë në një televotim ‘kokë më kokë’ për t’u eleminuar nga shtëpia nata e djeshme ka qenë shumë e vështirë pasi mendojnë se është nata e fundit në shtëpi bashkë.

Kjo pasi mbrëmjen e sotme gjatë prime-t mendojnë se njëri prej tyre do të largohet e këtë Romeo ka treguar se e ka vuajtur shumë.

Romeo: Natë më të keqe nuk paska!

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Banoreve iu eshte prezantuar si nominim per eleminim, por ata e fakt nuk e dine qe perzgjedhja e Egles ka cuar ne nje votim ku do te vendoset se cili prej dy banoreve shkon ne finale dhe se cili do jete ne nominim deri ne naten finale.