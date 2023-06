Me syrin e nxirë dhe të qepur/ Bebe Rexha publikon foto pasi u qëllua me telefon në fytyrë gjatë koncerit

Këngëtarja e famshme me origjinë shqiptare, Bebe Rexha ka publikuar foto të gjendjes së saj pasi u qëllua me telefon në fytyrë gjatë një koncerti në New York.

“Jam mirë”, shkruan ajo në një postim në Instagram, ndërsa në foto duket vetulla e çarë dhe e qepur dhe syri i nxirë nga goditja e fortë.

Nëna e Bebe Rexhës tha se ajo bëri tri qepje pasi dikush nga audienca e qëlloi me telefon në kokë gjatë koncertit. Teksa po performonte në skenën e mbushur me fansa, një prej tyre e goditi me telefon në fytyrë, në momentin kur ajo po bënte simbolin e shqiponjës me duar.

Këngëtarja ra në gjunjë me kokën ulur, ndërsa anëtarët e ekipit nxituan për ta ndihmuar.

Gjithashtu në rrjete sociale është publikuar edhe një video, ku njëri prej rojeve merr djalin që qëlloi këngëtaren, edhe pse nuk dihet nëse është ai dhe ende nuk ka një arsye pse u hodh telefoni në fytyrë.