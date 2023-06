Olta Gixhari pjesë e Kepit të Vipave? Flet Olsa Muhameti: Provokoi duke…

Në një intervistë ekskluzivepër “Mos i bjer me top”, autorja e programit “Kepi i Vipave” ka treguar më shumë detaje në lidhje me të.

Ajo u pyet nëse ish-banorja e BB, Olta Gixhari do të ishte pjesë e programit, nisur nga postimet e saj në rrjete sociale nga Turqia, në të njëjtën kohë që po xhirohej dhe programi.

Ronaldo Sharka: Do jetë Olta pjesë e Kepit të Vipave?

Olsa Muhameti: Jo, Olta nuk do të jetë pjesë e “Kepit të Vipave”, ne në fakt nuk ia kemi bërë një ftesë të tillë. Ama pas ngacmimeve që bëri Olta me Instagramin e saj, se duket se provokoi, për të thënë se është apo jo pjesë e “Kepit”.

Stafi e telefonoi për ta pyetur nëse do ishte e mundur për një kafe me një nga personazhet dhe tha që “Jam me pushime”.