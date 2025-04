"Ky djalë është i martuar, më falni vajza”, Egli i shkruan “mesazh” në krah Gjestit!

Në oborrin e shtëpisë së Big Brother VIP Albania, Gjesti dhe EGli ishin duke kaluar kohë së bashku, kur EGli i shkruan një mesazh Gjestit në krah: “This boy is married, sorry ladies”, që në shqip do të thotë “Më vjen keq goca, ky djalë është i martuar”.

Kjo pasi gjatë ditës, Gjesti hapi një zarf të cilin e kishte marrë nga “Vëllai i Madh”.

Në të ishte një mesazh që i la të gjithë të surprizuar: “Finalistë, Vëllai i Madh ka marrë në konsideratë kërkesën e Gjestit për të organizuar për herë të fundit këtë sezon, dasmën tradicionale të Big Brother. Sonte ka festë me të ftuar shumë specialë. Vëllai i Madh do të kujdeset për çdo detaj".

Ky mesazh paralajmëronte organizimin e një dasme në shtëpinë e Big Brother, e cila do të ishte e dyta për këtë sezon, pasi dasma e parë ishte mes Jozit dhe Loredanës.

Gjesti, i emocionuar nga ky njoftim, filloi të përqafonte Eglin për këtë ngjarje speciale që do të shënonte një tjetër moment të paharrueshëm në këtë edicion të Big Brother.