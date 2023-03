“Kristi me Luizin kanë kimi bashkë, Olta...!” Flet Robert Aliaj: Të shtunën del Maestro

Robert Aliaj ka folur ditën e sotme gjerë e gjatë për eksperiencën e Kristit në "Big Brother", raportin e tij me Keisin, takimin me Sabianin etj.

Në një intervistë me "Shqipëria Live" ai tha se të shtunën del Maestro teksa vlerësoi raportin Luiz-Kristi. Ja disa nga deklaratat e tij.

A është i hapur për të takuar Sabianin?

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

"E para, nuk ka një luftë që të jetë shpallur. Por, më duket absurde kjo pyetje sepse po e nisim bisedën nga bishti. Duhet ta kapim nga koka. Ata që e kanë në dorë duhet të bëjnë një hap.

Kjo gjë që bëjnë ata aty brenda unë nuk mund të dalë garanci e marrëdhënies së tyre sepse nuk e kam idenë se çfarë ndodh midis tyre. Nuk mund të bëj hapa idiote, e shoh pa vend pyetjen. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që të lidhen prindërit para fëmijëve. Këto ndodhnin me mblesëri."

Si e sheh raportin Kristi-Keisi?

"Është një lojë ku njerëzit mund të bien në dashuri. Është fakt sepse ka ndodhur. Nuk mund të marrim masa ndëshkuese për njerëzit që luajn aty. Është një moment i pastër emocional. Nuk e di në është dashuri, ndoshta do kohën, pjekurinë dhe vendin e duhur."

Luizi, Kristi apo Armaldo kush del të shtunën?

"Kristi nuk del sepse është një profil shumë i veçantë aty. Del Maestro sepse nuk ka një luftë të argumentuar ose diçka. Ka vetëm përballje episodike. Nuk ka profil."

Si i sheh debatet e Oltës me Kristin?

"Banorët përdorin elemente shantazhi kur u intereson. Po t'i kthehesh argumentit me të cilin ata fillojnë bëhen keq dhe fillojnë e qajnë. Shumë problem të futesh në një garë të tillë dhe të thuash "Kujdes me mua se jam mama". Në këtë moment je i armatosur me diçka të fortë dhe tjetri është i çarmatosur. Nëse je futur në këtë garë je i barabartë."

Po Luizi?

"Luizi me Kristin kanë një lloj kimie bashkë. Më pëlqen kur debatojnë. Janë të përmbajtur, nuk ofendohen. Kristi është një djalë që principet e besnikërisë, burrërisë dhe nderit i ka shumë shqiptare.

Unë e kuptoj lojën e Luizit, ata janë aty për të eleminuar njëri-tjetrin. Luizi është lojtar shumë i fortë dhe pabesia nuk është te loja, por te mënyra si i bëjmë ne gjërat. Shpesh vrasim edhe me detaje të vogla."