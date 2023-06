“Ik ore debil, Arbana s’të ftoi ty dhe llullën”, Luzi i kthehet komentueses: Kujdes me fjalorin, mos më detyro të…

Arbana Osmani dhe Eduart Grishaj kanë celebruar dashurinë e tyre në martesë një ditë më parë, në një ceremoni të mbajtur në Toskana të Italisë.

Ceremonia, sipas asaj që Grishaj zbuloi pak ditë më parë, do të mbahej me njerëz të rrethit të ngushtë, ndërsa mes të ftuarve ishin një numër i madh VIP-ash.

E teksa në rrjetet sociale këto dy ditë ka qenë në qendër të vëmendjes dasma e çiftit, duket se këtyre komenteve nuk u ka shpëtuar as Luiz Ejlli. Një nga ndjekëset e tij në Instagram i ka shkruar këtij të fundit me ironi se as ai dhe as Kiara nuk ishin të ftuar në dasmë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Luizi i është kthyer duke i thënë se nuk ka shkuar pasi ka qenë në New York me koncerte, duke e paralajmëruar që të ketë kujdes me fjalorin, pasi tashmë Big Brother ka mbaruar.

Komenti: Ik ore debil se s’të ka ftuar as ty as llullën.

Luizi: Valeria, nuk ka arritur akoma koha e teletransportimit nga New York në Toscana. Gjithsesi, kujdes me fjalorin sepse ka mbaruar “BB” dhe mos më detyro të ta kthej siç e meriton.