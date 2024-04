“Do t’ju shtrydh si leckë”, Erjola qan pas kërcënimit të Romeos: Kam kaluar 1 mijë të zeza, të thotë një copë…

Moderatorja Erjola Doçi dhe aktori Romeo Veshaj kanë debatuar ashpër me njëri-tjetrin, ku në një moment ky i fundit i ka thënë banores “do të shtydh si leckë”.

Pas kësaj moderatorja ka shpërthyer në lot, ndërsa Julian Deda është afruar që ta qetësojë atë duke i kujtuar debatin që Romeo dhe Meriton Mjekiqi kanë bërë me njëri-tjetrin pavarësisht që ata e quanin “vëlla” njëri-tjetrin.

“Të thotë copa e Romeos ju kap ju hedhm jeni plehra dhe ju shtrydh si lecka. Kam kaluar 1 mijë të zeza në jetë, kockë e fortë vetë dhe të më thotë të shtypi si leckë, të më shajë nga koka te këmba më prekë”– tha Erjola mes lotësh.

Ndërsa aktori duke u përpjekur që ta qetësojë tha se Romeo është një njeri i pavlerë, sepse çdo gjë e bën për lojë. Gjithashtu edhe moderatorja Roza Lati ka tentuar ta qetësojë, teksa Erjola Doçi kishte sytë të mbushur me lot.

Pjesë nga diskutimi:

Juli: Vazhdoni dhe merruni me garët e njëri-tjetrit. Çfarë je ti? Për këta qan ti? Këta që s’kanë lënë gjë pa thënë për njëri-tjetrin

Erjola: Ma shpifën more a dëshirojnë që të prekun, le të futen more me familje, me motër e vëlla. Të thotë copa e Romeos ju kap ju hedh jeni plehra dhe do ju shtrydh si lecka. Kam kaluar 1 mijë të zeza në jetë, kockë e fortë vetë dhe të më thotë të shtypi si leckë, të më shajë nga koka te këmba më prekë

Juli: Janë njerëz të pavlerë për ty, çfarë ke ti?

Erjola: Më prekun. S’na lanë të hamë bukë as mua dhe as Rozën me fjalët e tyre. Si i thotë një robi 27 vjeç që të shtrydhi dhe të përdori tjetri për një copë loje

Juli: Po atë lojë do të bëjnë se s’kan çfarë bëjnë more njeri. A e ke parë çfarë kanë bërë me njëri-tjetrin gjiithë kohës? I thonë vëllezër njëri-tjetrit sot këto fytyra janë ato.

Erjola: I kanë përmendur edhe gruan Gracianos brenda