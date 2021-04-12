LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Dikur Atdheu tentoi ti gjuante me karrige, sot Shqipja i vjen në ndihmë

Lajmifundit / 12 Prill 2021, 13:40
Showbiz

Dikur Atdheu tentoi ti gjuante me karrige, sot Shqipja i vjen në

Zënkat në “Përputhen” , të sharat dhe kërcënimet, kur vjen puna për biznes, sheshohen të gjitha dhe hapin një faqe të re. Këtë herë bëhet fjalë për Atdheun dhe Shqipën. Kur kjo e fundit ishte opinioniste në Përputhen Prime, ofendoi Atdheum, që detyroi konkurrentin nga Kosova që ti gjuante me karrige.

 

Kjo situatë u bë e madhe dhe situata mes tyre ishte e madhe, por duket se çdo gjë ka mbetur pas.

Dikur Atdheu tentoi ti gjuante me karrige, sot Shqipja i vjen në

Për hir të “GiveAway” që këta bëjnë, kanë nevojë për ripostime nga të tjerë. Dje, Shqipe Hysenaj i bënte thirrje ndjekësve të saj që të bëhen pjesë e GiveAwayt që Atdheu po bën. Gjithçka ndodh në këtë emision.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion