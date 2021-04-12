Dikur Atdheu tentoi ti gjuante me karrige, sot Shqipja i vjen në ndihmë
Lajmifundit / 12 Prill 2021, 13:40
Showbiz
Zënkat në “Përputhen” , të sharat dhe kërcënimet, kur vjen puna për biznes, sheshohen të gjitha dhe hapin një faqe të re. Këtë herë bëhet fjalë për Atdheun dhe Shqipën. Kur kjo e fundit ishte opinioniste në Përputhen Prime, ofendoi Atdheum, që detyroi konkurrentin nga Kosova që ti gjuante me karrige.
Kjo situatë u bë e madhe dhe situata mes tyre ishte e madhe, por duket se çdo gjë ka mbetur pas.
Për hir të “GiveAway” që këta bëjnë, kanë nevojë për ripostime nga të tjerë. Dje, Shqipe Hysenaj i bënte thirrje ndjekësve të saj që të bëhen pjesë e GiveAwayt që Atdheu po bën. Gjithçka ndodh në këtë emision.