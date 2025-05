Dashuri e re në Ferma VIP? Kastro: Kam parë “xixa” mes Erandit dhe Elinarës

Një batutë mes Erandit dhe Elinarës gjatë javës në Fermë u bë shkak që të kishte disa aludime për ndjenja mes tyre mbrëmjen e së hënës në spektaklin e Ferma Vip 2.

Ndërsa po i kujtojnte Elinarës se është në nominim, dhe kjo e fundit i kërkoi ndihmë Erandit për të marrë sa më shumë vota, Erandi duke qeshur i tha se zgjidhja e vetme mbetet “seksi”.

Pas këtij klipi opinionisti i Ferma VIP 2, Kastro, tha se pavarësisht se në dukje kjo është një shaka ai ka vënë re disa shkëndija mes Erandit dhe Elinarës. Ndërkohë që edhe Zhaku ishte e të njëjtit mendim, ku me batutë tha se do të ishte e kënqaur nëse ata të dy do e gjenin lumturinë te njëti-tjetri.

Pjesë nga biseda:

Kastro: Kam parë disa xixa mes ju të dyve dhe kjo nuk është se ka pak ditë me thënë të drejtën, u bë disa kohë, megjithatë mos kalo direkt ke seksi.

Erandi: Po bëhet fjalë për nominim, kjo është gjëja e parë që bëhet.

Kanstro: Domethënë po vetë sarifikohesh. Elinara e ke parë ndonjëherë Erandin me sy tjetër?

Elinara: Erandin e kam shumë xhan. Duan të më fejojnë me zor.

Luana: Ku ka zë s’është pa gjë, thonë…

Zhaku: Do doja t’i shihja shumë të lumtur dhe Erandin dhe Elinarën, nëse ata do të ta gjenin lumturinë te njëri-tjetri.