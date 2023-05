Banor i 'Big brother Vip 3'? Ledri Vula zbulon planet e tij

Ledri Vula është një nga reperët më të njohur të showbiz-it të estradës së Kosovës dhe jo vetëm. Ledri organizoi një mbrëmje me miqtë dhe kolegët e tij ( 24 maj) për promovimin e albumit të ri, “1 G.O.A.T për ty”. Në një intervistë për Top Channel në prapaskenën e festës ai ka treguar disa nga “sekretet” e këngëve të tij.

Pjesë nga intervista:

Gazetarja: Cila është kënga që e ke bo më me qejf? Që ti e ke përzemër?

Ledri Vula: Ato këngë që s’i kam pas me qejf, nuk i kam shti në album. Ato 14 këngë, tanat i kam bo me qejf, me shumë qejf i kam bo edhe bashkëpunimet

Gazetarja: Çfarë projektesh ke për verën? A ke bashkëpunime për verën?

Ledri Vula: Unë me kam me dalë me album verës. Kam që 10 sezone që jam në treg. 80 % kam bo muzikë për kolegë, është e vetmja herë që po bëj për veti. Më kanë thirrë në bashkëpunime, disa më kanë kuptu, disa më kanë injoru.