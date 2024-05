Babai i Heidit kundër romancës së saj me Romeon? Rrëfehet nëna e banores së BBV3

Nëna e Heidi Baçit ka folur për daljen papritur të vajzë së saj nga Grande Fratello pas surprizës në shtëpinë e famshme italiane nga i ati, Genti, si edhe për lidhjen e dashurisë të krijuar në BBV me aktorin Romeo Veshaj.

Lalja ka deklaruar se Heidit iu ndërpre padrejtësisht eksperienca në Grande Fratello, teksa theksoi se “ka pasur një farë presioni”.

“Nuk ka qenë aspak e lehtë, por e kemi respektuar vendimin e Heidit. Meqë atje iu ndërpre padrejtësisht eksperienca, kishte një farë presioni. Genti nuk mori vendimin për Heidin, thjesht ndërhyri për atë që nuk na pëlqeu. Kur kishte vendosur të hynte në BBV, nuk ishte e prisnim.

Ne jemi munduar të mos jemi në asnjë portal, për Heidin pati impakt të mirë nga publiku Italian, kishte mbështetja. Ajo dalja jonë publike nuk është se e ndihmon Heidin. Kjo është hera e parë për mua sepse nuk na pëlqen dalja në çdo lloj programi”, tha ajo.

Nëna e banores u shpreh se sa i përket romancës me Romeon do të shprehet vetë babai i Heidit kur t’i bëjë suprizë nëse shkon në finale. Ndërsa theksoi se do të jetë e vështirë për vajzën e saj që të lëre Italinë.