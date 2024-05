Veliaj i përgjigjet opozitës me shprehjen e Ruzveltit: Shpirtra që s’njohin fitoren as humbjen

Erion Veliaj i përgjigjet opozitës dhe kritikëve me shprehjen e Rusveltit. Kryebashkiaku i Tiranës, duke cituar presidentin e 26-të të Amerikës thekson se merita i takon njeriut që është në të vërtetë në arenë.

"NJERIU NË ARENË

Nuk është kritiku ai që ka rëndësi: jo personi që tregon se si pengohet njeriu i fortë. ose ku mund t’i kishte bërë më mirë autori i veprave.

Merita i takon njeriut që është në të vërtetë në arenë, fytyra e të cilit është njollosur nga pluhuri, djersa dhe gjaku: që përpiqet me trimëri: që gabon. sepse nuk ka përpjekje pa gabime dhe mangësi, por kush përpiqet në të vërtetë të bëjë veprat:

kush njeh entuziazëm të madh devotshmëritë e mëdha: që e shpenzon veten në një kauzë të denjë; i cili në të mirën e di në fund triumfin e arritjeve të larta dhe kush në rastin më të keq, nëse dështon të paktën dështon duke GUXUR SHUMË.

kështu që vendi i tij nuk do të jetë kurrë me ata shpirtra të ftohtë dhe të ndrojtur që nuk njohin as fitoren as humbjen.", shkruhet në postimin e Veliajt.