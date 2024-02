U bllokua nga deputetët e opozitës, Komisioni i “Zgjedhores” mblidhet online

Në pamundësi të zhvillimit të mbledhjes fizike, me dakordësi të dy bashkëkryetarëve të Komisionit, mbledhja do të zhvillohet online, me anë mjeteve të komunikimit elektronik në platformën Zoom, ditën e premte, datë 09.02.2024, në orën 10.00. Deputetët e opozitës bllokuan sallën e Reformës Zgjedhore dhe nuk lejuan kolegët e mazhorancës të hyjnë brenda.

Ata arritën të “çajnë” bllokadën e Gardës, duke zënë karriget në sallë. Gazment Bardhi, Flamur Noka, Saimir Korreshi, Luan Boçi dhe Albana Vokshi, iu drejtuan në tone të larta Gardës, duke i thonë “Hapeni rrugën”.

Ndërkohë, Flamur Noka dhe Damian Gjiknuri u përplasën me njëri-tjetrin, pasi ky i fundit nuk u lejua të futej në sallë.

Në 13:40, një grup deputetësh demokratë kanë njoftuar se do të dalin me një deklaratë në hyrje të Kryesisë.