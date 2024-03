Trembje nga SPAK? Rama: Broçkulla! Le të merret me çdo dru të shtrembër në PS

Gjatë fjalës së tij në Asamblenë e PS-së, kryeministri Edi Rama është ndalur dhe tek marrëveshja PS-PD për ngritjen e komisioneve hetimore, teksa e ka cilësuar si shumë të rëndësishme për integrimin në BE, rikthimin e normalitetit në Kuvend.

Rama i konsideroi si “broçkulla” komentet e këtyre ditëve për një pazar me “non gratën” siç e konsideron ai Berishën, apo për një trembje të socialistëve nga SPAK. Sipas kreut të qeverisë, nëse nuk do të donim drejtësi, do i kishin bërë të gjitha pazaret për ta ndaluar. Ndër të tjera, Rama tha se le ta lënë drejtësinë të bëjë punën e saj me çdo dru të shtrembër në PS.

Rama: Më vjen mirë që Kuvendi nuk do jetë më çmendina e muajve të fundit. Mbase rikthimi i fjalës do të riktheje hapësirat për të komunikuar. Shumica jonë kuvendorë duhet të vendosë një draft rezolutë për sfidat në anëtarësimit në BE dhe reformat e masave të mëtejshme që Shqipëria duhet të marrë pa humbur kohë. Bisedimet për anëtarësim nuk janë thjeshtë të qeverisë por të të trejave institucioneve në Shqipëri. Zhvillimi i fundit për rikthimin e parlamentit në normalitet, duhet të shkojë në drejtimin e duhur për Shqipërinë në përballjen e saj si shtet me sfida kombëtare të procesit të anëtarësimit.

U fol këto ditë për pazare dhe marrëveshje me non gratën, apo për trembje të socialistëve nga SPAK-u, të gjitha janë broçkulla që tregojnë sesa të vështirë e kanë një pjesë e bashkësisë sonë kombëtare, të kuptojë se PS e kësaj gjenerate po shkruan një kapitull të ri në historinë e marrëdhënieve të pushtetit politik me drejtësinë. Nëse nuk do donim drejtësi, do i kishim bërë të gjitha pazaret për ta ndaluar. Thonë e bëri SHBA, por e bëri PS, ishte në program që kur ishim në opozitë.

Dhe që e bëri reformën në drejtësi sepse është një parti që thotë atë që bën dhe bën atë që thotë, dhe quhet Partia Socialiste e Shqipërisë. S’ka shanc që kjo parti të kthehet nga flamur mbajtësja e reformës në drejtësi në flamur grisësen e reformës në drejtësi.

Duke i mbështetur pa kusht institucionet e drejtësisë në luftën kundër korrupsionit majtas e djathtam, lart e poshtë.