Spartak Ngjela zbulon negociatat me Lulzim Bashën për t’u rikthyer në politikë

Avokati Spartak Ngjela deklaroi sot në “Breaking” se është në negociata me deputetin e PD-së, Lulzim Basha për t’u rikthyer në politikë.

Ai shtoi se është duke punuar mbi një skemë që mund të konkretizohet në muajt e ardhshëm.

Çfarë duhet të presim në të ardhmen në kontributin tuaj politik? Keni një plan?

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Kam një skemë, të shohim jam në bisedime. Dy gjëra janë sekret, lëvizjet politike dhe lëvizjet e policisë sekrete. Do shikojmë eksperimentin, kur të hidhet ideja nëse do përkrahen ose jo.”

Nëse hyni në politikë, cilën forcë politike do zgjidhni për të bashkëpunuar?

“Kam bërë një bisedim paraprak para dy muajsh me Bashën. Të shikojmë si do ecë. Ka filluar procesi, por të shohim si do vijojë.”

Do jeni në koalicion?

“Duhet të bashkohet PD-ja.”