SPAK nis hetimet për kontratën e lobimit të PD me vlerë 6 milionë dollarë

Zyra e shtypit e Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion njoftoi se SPAK ka nisur verifikimet në lidhje me kontratën e lobimit të Partisë Demokratike.

“Ju informojmë si vijon: Prokuroria e Posaçme ka nisur verifikimet në lidhje me kontratën e lobimit të subjektit politik Partia Demokratike”, thuhet në njoftimin e shperndare diten e sotme per median.

Ai vjen një ditë pas lajmit se Partia Demokratike ka nënshkruar një kontratë lobimi 6 milionë dollarëshe për dy vjet me një firmë në Uashington DC.

Referuar dokumentit te bere publik, firmosja ka ndodhur pikërisht në 4 prill nga sekretari i përgjithshëm i PD-së, Flamur Noka dhe si garant në SHBA ka dalë një shtetas me emrin Nuredin Seçi.

Kjo është kontrata e dytë brenda pak muajsh që PD-ja nënshkruan me njerëz të afërt të Donald Trump, pas mbërritjes në Shqipëri të një prej dy strategëve të Presidentit të SHBA, Chris Lacivita.

“Klienti (nëpërmjet Garantuesit/Garantuesve të tij) do t’i paguajë firmës një tarifë fikse mujore prej 250,000 dollarësh për një paketë gjithëpërfshirëse mbështetjeje që përfshin lobim, avokim dhe nisma strategjike ligjore për një periudhë prej 2 vitesh (24 muaj) (“Tarifa Mujore”) dhe në përputhje me Kushtet e Marrëveshjes. Pagesa për tre (3) muajt e parë (pagesë paraprake) do të jetë e detyrueshme në momentin e nënshkrimit të kësaj Marrëveshjeje”, thuhet në kontratë.

Continental Strategy është një firmë konsulence dhe lobimi me bazë në Shtetet e Bashkuara, e specializuar në marrëdhënie me qeverinë dhe strategji politike. E themeluar në fillim të vitit 2022 nga ish-ambasadori dhe përfaqësuesi shtetëror Carlos Trujillo.

Në dokument thuhet se firma bie dakord t’i ofrojë PD-së shërbime të marrëdhënieve me qeverinë në lidhje me këtë fushë shërbimesh si krijimi i marrëdhënieve me aktorë kyç në degët ekzekutive dhe legjislative për të lehtësuar zhvillimin e politikave; ofrimi i mbështetjes për promovimin e demokracisë, nismave kundër korrupsionit dhe reformave qeveritare në përputhje me marrëdhëniet SHBA-Shqipëri; përdorimi i përvojës së gjerë në marrëdhënie me qeverinë, avokim të politikave, shërbime ligjore dhe angazhim të aktorëve të interesit në përputhje me objektivat e Partisë Demokratike dhe koalicionit të saj, Aleanca për Shqipërinë Madhështore.

“Aktivitetet mund të përfshijnë lobim, përgatitje dhe shpërndarje të materialeve informuese, si dhe angazhim me vendimmarrësit politikë amerikanë”, thuhet në kontratën e nënshkruar.

Firma me seli në Uashington DC ka lidhje të ngushta me administratën e ish-Presidentit Donald Trump. Themeluesi Carlos Trujillo ka shërbyer si këshilltar i fushatës së Trump dhe si ambasador i SHBA-së në Organizatën e Shteteve Amerikane. Kjo lidhje ka ndihmuar në rritjen e shpejtë të firmës, veçanërisht pas rikthimit të Trump në presidencë.

​Continental Strategy ka lidhje të forta politike me figurat kryesore të Partisë Republikane në SHBA, përfshirë Katie Wiles dhe Senatorin Marco Rubio.​

Katie Wiles është Drejtore në Continental Strategy, me përgjegjësi në zyrat e firmës në Jacksonville dhe Uashington, D.C. Ajo është vajza e Susie Wiles, një stratege e njohur republikane dhe Shefe e Stafit të Presidentit Donald Trump pas fitores së tij në zgjedhjet e vitit 2024. Përpara se të bashkohej me Continental Strategy, Katie ka shërbyer si Drejtore e Komunikimeve në Bashkinë e Jacksonville gjatë administratës së Kryetarit Lenny Curry. ​

Continental Strategy ka lidhje të ngushta me Sekretarin e Shtetit Marco Rubio përmes Alberto Martinez, i cili u emërua Partner Menaxhues i zyrës së firmës në Uashington, D.C. Martinez ka shërbyer si Shef i Stafit për Senatorin Rubio për një dekadë dhe ka përvojë të gjerë në politikën federale. Emërimi i tij në Continental Strategy është përshëndetur nga Rubio, i cili e ka vlerësuar për përvojën dhe integritetin e tij. ​

Këto lidhje tregojnë për angazhimin e thellë të Continental Strategy në rrjetin politik republikan dhe ndikimin e saj në politikën amerikane.​