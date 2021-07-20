LEXO PA REKLAMA!

Soreca uron besimtarët myslimanë në shqip: Gëzuar Kurban Bajramin!

Lajmifundit / 20 Korrik 2021, 09:40
Politikë

Ambasadori i BE-së në Shqipëri, Luigi Soreca ka uruar besimtarët myslimanë me rastin e Kurban Bajramit.

Përmes një mesazh të shpërndarë në “Twitter”, diplomati ka zgjedhur të urojë në shqip: “Gëzuar Kurban Bajramin”.

Po ashtu, ai ka shpërndarë edhe mesazhin e ambasadës së BE-së: “Delegacioni i BE-së në Shqipëri iu uron Gëzuar Kurban Bajramin të gjithë besimtarëve myslimanë në Shqipëri!”

