Rama takim me administratën publike: Në qershor hyn në fuqi rritja e re e pagave

Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se në qershor do ketë rritje pagash për administratën publike.

'Në qershor hyn në fuqi rritja e re pagave dhe kështu të gjithë do të kenë rritje në pagën e tyre dhe të arrijmë objektivin që kemi shpallur që paga mesatare në sektorin publik shqiptar të jetë 900 euro. Nuk diskutohet.

Qershori është muaji i fundit me këtë pagë që keni. Paga e radhës do të jetë paga e rritur dhe është një rritje e konsiderueshme po të marrim parasysh totalin. Edhe më shumë do të jenë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Është një rritje domethënëse për një periudhë të caktuar kohe. Do të rrisim mbështetjen për pensionistët.'- tha Rama.