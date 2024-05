Projektrezoluta për antikorrupsionin, Rama rikthehet në Kuvend pas disa seancash mungesë

Duket se pas shumë kohësh mungesash, projektrezoluta e Partisë Socialiste për korrupsionin, ka rikthyer kryeministrin Edi Rama në Kuvend.

Ndonëse dje kishte një agjendë të ngjeshur, për shkak të takimit që pati dje në Milano të Italisë me emigrantët shqiptarë, Rama është bërë pjesë e seancës plenare, që thuhet se do të shoqërohet me debate për gati 4 orë diskutime.

Duket se opozita dhe PS-ja nuk kanë gjetur dakordësi sa i takon kësaj pr.rezolute, për të cilën mjaftojnë edhe 71 vota, të cilat mazhoranca i ka. Për më tepër shihni fotot nga seanca plenare.