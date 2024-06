Pak minuta pasi doli nga zyrat e SPAK, Ilir Meta njofton dalje publike para medias

Ilir Meta ka njoftuar daljen ne konference per media, pak minuta pasi doli nga deshmia 3 oreshe para prokuroreve te SPAK.

"Të dashur miq,

Ju ftoj pas pak, në ora 15:00, të më ndiqni live në një konferencë për mediat!

I hapur për çdo pyetje!", shkruan Meta.

Ai ka akuzuar diten e sotme kreun e prokurorise se posacme Altin Dumani per lidhje me Edi Ramen dhe me ceshtjen MC Gonigal.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ne hyrje dhe ne dalje te prokurorise se posacme, Meta eshte shprehur se eshte pyetur si kundershtar i regjimit.

Daljet per media, Ilir Meta i ka shfrytezuar muajt e fundit per te kritikuar e sulmuar prokuroret e SPAK.