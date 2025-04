Lulzim Basha publikon emrat e kandidatëve, betejë në listat e hapura në cdo qark

Euroatlantikët e Lulzim Bashës, kanë bërë publik listën ekandidatëve me të cilët do të garojnë në zgjedhjet e 11 majit.

Koalicioni Euroatlantik do të garojë me lista të hapura në këto zgjedhje ne te gjitha qarqet.

Deklarata e plotë:

Koalicioni Euroatlantik dorëzon listat e kandidatëve në KQZ, garon me lista të hapura

Koalicioni Euroatlantik ka dorëzuar zyrtarisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) listat e kandidatëve për zgjedhjet parlamentare të 11 majit.

Në përputhje me angazhimin e shpallur më herët, Koalicioni Euroatlantik do të garojë me lista të hapura, duke i dhënë qytetarëve mundësinë që të zgjedhin vetë përfaqësuesit e tyre në Parlament.

Për mbarëvajtjen e fushatës zgjedhore:

Koordinatore Kombëtare e Fushatës do të jetë Merita Bakiu

Zëdhënëse e Fushatës është Doriana Musai

Lista e kandidatëve sipas qarqeve

Ky hap vjen si pjesë e vizionit të Koalicionit Euroatlantik, i cili synon një politikë të hapur, përfaqësuese dhe të ndershme, duke i dhënë fund monopolit të listave të mbyllura dhe duke i kthyer vendimmarrjen qytetarëve.

Shqipëria meriton më shumë!

Lista e kandidatëve sipas qarqeve:

Tirane

Orsela Aga

Alfred Ahmetcenaj

Lulzim Basha

Fatos Brahja

Fabian Curri

Neli Demi

Rajmond Dervishi

Rudi Erebara

Shpresa Fasllia

Armend Gjana

Fatmir Gjoci

Azgan Haklaj

Lorina Halilaj

Ergert Haxhiu

Marcel Hila

Laura Hoxha

Taulanda Jupi

Ed Kelmendi

Gazmend Koduzi

Kristina Kostasi

Sajmir Lika

Dhimiter Marko

Artan Murati

Denisa Mustafa

Nevila Nika

Ermelind Paja

Oriola Pampuri

Shemsi Premci

Anisa Rapo

Pellumb Seferi

Irsida Shehu

Armando Shushmani

Diana Sino

Abaz Tafaj

Diana Toma

Rajna Tullumani

Hysen Xhura

Fier

Vjola Avdulaj

Ali Bendaj

Dajela Daka

Amarildo Filaj

Burbuqe Goxhaj

Sabire Hoxhaj

Afrim Kokla

Gerard Komini

Gezim Maloku

Klejdan Mehmetaj

Burhan Misiraj

Florentina Nushi

Gjergji Peri

Elvis Pisku

Fatjon Pollozhani

Ermal Sefa

Elbasan

Emin Cani

Riges Cela

Endri Hasa

Matilda Ibrahimi

Migena Kapllanaj

Mirela Karabina

Blerim Kuqja

Aldi Leka

Redjon Llalla

Naim Metaj

Desart Muzhaqi

Adriatik Vrapi

Bujar Vreto

Marsida Xhindi

Durres

Besnik Babasi

Qazim Bajraktari

Mimoza Celcima

Pirina Cypi

Stela Dedeja

Albor Elezi

Eljan Kasa

Xhuli Kertusha

Drini Muharremi

Jon Myshketa

Sami Osmani

Elona Prendi

Nazmi Shuli

Gjergj Tirja

Vlore

Gezim Ademaj

Dallendyshe Bleta

Myzafer Elezi

Ismail Ferraj

Blendi Hoxha

Letis Jashaj

Alketa Karafilaj

Kamela Kasimi

Hermes Mishgjoni

Gjergji Nika

Gentian Zere

Brunilda Zoga

Shkoder

Xhevdet Amuli

Ramiz Cobaj

Valbona Cuku

Elvisa Drishti

Arben Gjura

Naim Hasani

Anton Koka

Antonjola Kola

Elvis Pacrami

Nikolin Radovani

Franc Shkembi

Korce

Shpetim Agolli

Laureta Alidinaj

Elvin Bregu

Sara Caci

Rudolf Cenolli

Besnik Ibi

Ilir Poro

Andi Prifti

Dhimitri Sino

Marinela Ziu

Lezhe

Prel Deda

Aleksander Jushi

Kejda Myftari

Flora Myrta

Eduart Ndocaj

Kol Nikolla

Aleksander Prenga

Berat

Altin Canga

Eugert Cjapi

Julian Gjata

Bujar Hoxha

Artur Hoxha

Tushe Sollaku

Kristina Vrapi

Diber

Edmond Isaku

Mirjan Kaloshi

Albert Kojku

Sabiana Pasha

Sokol Ruka

Gjirokaster

Klement Caushaj

Dorina Guga

Panajot Laro

Dorian Ziflaj

Kukës

Zenel Halili

Ramiz Metaliaj

Marsilda Shahu