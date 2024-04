KLP dënoi sulmet e Metës ndaj SPAK/ Ish-prokurori: Duhet të reagojë dhe kur e sulmon Rama

Këshilli i Lartë i Prokurorisë dënoi me një reagim publik akuzat e Ilir Metës ndaj SPAK-ut dhe kreut të saj, Altin Dumani, ku sipas KLP-së kanë si synim që të denigrojë në mënyrë të padrejtë figurën e prokurorëve dhe të ushtrojë presion ndaj tyre.

Duke marrë shkasë nga ajo deklaratë, ish-prokurori Eugen Beci tha në emisionin “Open” se Këshilli i Lartë i Prokurorisë duhet të reagojë edhe ndaj sulmeve të kryeministrit Edi Rama në drejtim të prokurorëve.

“KLP-ja të njëjtin reagim duhet të bëjë kur ka Asamblenë Partia Socialiste dhe kur kryetari i mazhorancës del dhe sulmon dhe intimidon prokurorët e prokurorive të Tiranës. Të njëjtën mbrojtje duhet të bëjë KLP-ja për të qenë e baraslarguar nga pikëpamja politike.

Pjesa e Metës për të argumentuar dhe për të dhënë si politikan që ka qenë pjesë e reformës është normale me argumente dhe procedurë. Është më normale të thotë që këto çështje janë çështje që ai edhe i ka cituar, janë çështje që nënkuptojnë përkatësinë politike, mbajtjen e krahut politik nga SPAK.

Kemi procedura të cilat janë shkelur në kundërshtim me Kushtetutën dhe procesin penal dhe atëherë do të hynim në një vijë normale argumenti por kur shtohet me epitete, sigurisht që nuk realizohen mirë. Është forma gabimi”, tha ai.