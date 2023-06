“Janë në depresion”/ Debate në Komisionin e Sigurisë, Xhaferri përplaset me Naçon: Na mbytën skandalet seksuale

Komisioni i Sigurisë është shoqëruar me debate mes mazhorancës dhe opozitës. Ndërkohë që pritet të raportonte Drejtoresha e SHISH, Vlora Hyseni për situatën në veri të Kosovës, deputëtet e opozitës kanë kërkuar fjalën. Ndërkohë kryetari i Komisionit të Sigurisë, Nasip Naço nuk ia ka dhënë, ndërsa i ka thënë se “e kuptoj që jeni në depresion”.

Nga ana e tyre deputetët demokrat i kanë kërkuar që të mos sillet në Komision sikur është pronar.

Pjesë nga debati

Nasip Naço: Të ftuar nga SHISH është zonja Vlora Hyseni, drejtoresha e SHISH, Kristaq Steroja, shefi i kabientit dhe Mimoza Xharo këshilltare.

(Ferdinand Xhaferri kërkon fjalën)

Nasip Naco: Janë në depresion

Ferdinand Xhaferri: Po po na mbytën skandalet, me korrupsion me krim të organizuar, me skandale seksuale, por në depresion jemi se jemi të mbytur.

Nasip Naço: Unë e kuptoj që je akoma nën depresion

Flamur Noka: Nuk jeni mjek që të përcaktoni diagnozat

Ervin Salianji: Kam një kërkesë proceduriale, mos u sill si pronar se nuk të shkon. Mos e ktheni në qesharake

Falmur Noka: Lule mos më prek këtu nuk ka

Ervin Salianji: A doni ta mbyllni, keni frikë të përballeni? Mbylleni

Nasip Naco: Dilni nga depresioni