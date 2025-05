“Edhe a është çyryk”, Alizoti i përgjigjet Ramës: Ti je pasardhës i gjysmëopingës!

Kandidati demokrat Tomor Alizoti, njeheresh drejtues politik i PD ne Berat, i është përgjigjur ironisë së Edi Rmës, teksa ky i fundit duke iu referuar deklaratës së demokratit se ‘do t’i hanin të gjallë socialistët në 11 maj’, e quajti atë ‘Ludovik’ dhe ‘çyryk”.

Në një reagim në Facebook, Alizoti shkruan “ ti je pasardhës i gjysmëopingës”.

Reagimi i plotë:

Kur dëgjova reagimin tënd, më erdhi ndër mend çfarë thotë Niçe për njerëz si ty. Ai ka një krahasim të mrekullueshëm kur tregon ndryshimin mes shtazës dhe njeriut. Kur e lexon në gjermanisht tingëllon shumë bukur.

Por më pas mendova se, është shpenzim shumë i madh kohe t’i shpjegosh dikujt, që kulmin e imagjinatës e ka të lidhur me figura që flasin në ekrane, se çfarë është shkëputja e njeriut nga shtaza.

Prandaj, po të përgjigjem me atë çfarë ti kupton më mirë, vulgaritetin. Ti Edvin Kristaq Rama, do mbetesh një delenxhi, sepse i tillë ke lindur. Ti je pasardhës i gjysmëopingës, dhe do mbetesh përgjithmonë i tillë.

Ky është guri jot, që se blen dot as me milionat që i vjedh popullit më të varfër në Evropë, as me shishet e verës 35 mijë euro me të cilat të qerasin shokët e tu ordinerë netët kur ti firmos vjedhjet.

As me krekosjen mes idiotëve të tu të dobishëm. Ti ke qenë, je, dhe do mbetesh gjysmëopingë. Para meje, ti je soj delenxhiu, si dje, si sot, si përgjithmonë.