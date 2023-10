E quajti Ramën “baba i kombit”/ Kryeministri i Malit të Zi zbulon arsyen

Kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazoviç i ka thurur ramës laved të shumta në një dalje për mediat.

Ai tregoi dhe pse e quajti kryeministrin e Shqipërisë “babai i kombit” qrsye që sipas tij qëndron në faktin që një Samit i tillë u mbajt në Tiranë.

“Ka qenë një ditë jashtëzakonisht e suksesshme për të gjithë. Fakti që Procesi i Berlinit u mbajt në Shqipëri ishte diçka e madhe. Sa i takon mesazhit tim për kryeministrin Edi, Shqipëria ka pasur shumë kryeministra, por këto gjëra që po i ndodhin në kontekstin diplomatik në Shqipëri janë një gjë fantastike që ndërton imazhin e shtetit.”, tha ai.

Ai foli dhe mbi impaktin që ka pasur ky Samit tek Mali i Zi.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Është arritur marrëveshja e cila nënkupton tregun e hapur për njerëz që punojnë në sektorin e mjekësisë, pra tashmë pa ndalime të gjithë mund të punojnë në Shqipëri, në Serbi në Kosovë, në Bosnjë dhe në Malin e Zi, kjo e hap një treg të mirë sa i takon shëndetësisë. E dyta me rëndësi për Malin e zi, ishte pikërisht fakti që ne së bashku me presidenten e Sllovenisë dhe me ministren e Francës për integrimin evropian kemi bërë marrëveshjen për një qendër rajonale për integrim në Potgoricë. Ne jemi përfituesit më të mëdhenj në këtë Samit se kthehemi me diçka konkrete”,-tha Abazoviç.”, tha Abrazoviç.