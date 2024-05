BE miratoi Planin e Rritjes për Ballkanin, reagon Rama: Historike, vrull i ri për procesin e zgjerimit

Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me miratimin e planit të rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor në Këshillin e Bashkimit Evropian sot.

Përmes një postimi në rrjetin social “X”, Rama shkruan se dita e sotme shënon një moment historik të rëndësishëm që i paraprin fillimit të zbatimit të planit, për të cilin vendi ynë është plotësisht i përgatitur dhe entuziast.

Sipas Ramës, Plani i Rritjes injekton një vrull të ri në procesin e zgjerimit , me një theks të veçantë në fusha thelbësore si sundimi i ligjit, transparenca dhe reformat, për më tepër, ai prezanton burime të reja financiare për vendet e BB6, në varësi të performancës së tyre përkatëse.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Mirëpres miratimin sot nga Këshilli Evropian të Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor. Kjo shënon një moment historik të rëndësishëm që i paraprin fillimit të zbatimit të tij, për të cilin ne jemi plotësisht të përgatitur dhe entuziastë.

Plani i Rritjes injekton një vrull të ri në procesin e zgjerimit , me një theks të veçantë në fusha thelbësore si sundimi i ligjit, transparenca dhe reformat. Për më tepër, ai prezanton burime të reja financiare për vendet e BB6, në varësi të performancës së tyre përkatëse.

Thjesht fantastike të shohësh të gjitha këto që po ndodhin pasi ke qenë duke u përpjekur për të që disa kohë! Falë të gjithë të përfshirëve, Shqipëria ka paraqitur një ReformAgenda jashtëzakonisht ambicioze që do të zbatohet gjatë tre viteve të ardhshme. Kjo axhendë synon ta afrojë vendin me të ardhmen e parashikuar si pjesë përbërëse e familjes evropiane. Unë i pres me padurim diskutimet në Samitin e ardhshëm në mes të majit në Malin e Zi piktoresk”, shkruan Rama në platformën “X”.

Plani i Rritjes për rajonin

Plani i Rritjes për Ballkanin Perëndimor do të mbulojë periudhën midis vitit 2024 dhe 2027. Plani i Rritjes arrin shumën prej gjashtë miliardë euro për vendet e rajonit. Nga kjo shumë, dy miliardë janë në formë granti, ndërsa katër miliardë euro janë në formë kredie me këste shumë të favorshme.

Në deklaratën e lëshuar nga Këshilli i BE-së, theksohet se qëllimi kryesor është mbështetja për harmonizimin e partnerëve nga Ballkani Perëndimor me vlerat, ligjet, rregullat, standardet, politikat dhe praktikat e BE-së, me qëllim të anëtarësimin e ardhshëm në BE, si dhe integrimin progresiv të tyre në një treg të vetëm evropian, si dhe konvergjencën socio-ekonomike me BE-në.

Burimet financiare janë planifikuar për të mbështetur një sërë reformash socio-ekonomike dhe themelore, duke përfshirë reformat që lidhen me sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore.