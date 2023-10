BE "hap thesin", paketë 28 miliardë euro për rajonin

Presidenti Macron nuk do të jetë paraditen e të Hënës në Tiranë por ai do të vijë gjatë pasdites për të vijuar takimet bilaterale. Në kushtet kur Kancelari Sholz mbetet i vetëm, përjashtohet mundësia e një ndërmjetësimi prej tij e një takimi mes Macron-Sholz me Albin Kurtin dhe Aleksandër Vuçiç. Dhe nëse kjo do të ndodhë atëherë kjo do të jetë hera e parë e takimit mes tyre pas tentativës të një grupi terrosist për një aneksim të Veriut të Kosovës.