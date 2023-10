Atentat terrorist në Bruksel/ Presidenti Macron reagon nga Tirana

Mbrëmjen e kësaj të hëne u regjistrua një sulm terrorist në qendër të Brukselit. Për këtë sulm ku mbetën dy viktimave reagoi nga Tirana presidenti francez, Emmanuel Macron.

Presidenti i Francës tha se Evropa është e tronditur nga ky atentat terrorist.

Këtë rast ai e shfrytëzoi për të dhënë edhe një mesazh se shqiptarët janë evropianë me zemër, me gjuhë dhe me kulturë për të ardhmen.

“Para disa minutash Brukseli u godit nga një atentat terrorist islamik që i mori jetën dy suedezëve. Evropa jonë është e tronditur dhe ne jemi këtu duke e përmendur bashkë dhe kjo tregon evidencën e asaj që ju jeni, evropian me zemër, me gjuhë, me kulturë për të ardhmen”, tha Macron.