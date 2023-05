Gazetarja serbe i nxjerr “të palarat” mediave të Vuçiçit: Publikuan lajme të pavërteta për Kosovën

Gazetarja serbe Vera Rankoviç ka treguar se si mediet e afërta me pushtetin e Aleksandar Vuçiçit kanë raportuar në mënyrë të pavërtetë rreth gjendjes ndodhur, dy ditë më parë, në veri të Kosovës.

Rankoviç me anë të një shkrimi në Facebook, thotë se mediet e Vuçiçit ka raportuar kinse qytetarët serbë janë përplasur me forcat e sigurisë së Kosovës.

“Si gazetare nuk mund të hesht. Mediat e Vuçiçit janë edhe më keq, duke raportuar se forcat e sigurisë së Kosovës të armatosura rëndë janë ‘përleshur’ me ‘qytetarët serbë’”, shkruan Rankoviç.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Më duhet të korrigjoj: nuk ishte asnjë shtetas serb, por një bandë me maska të zeza që u përgatitën për trazira dhe qëllimi i tyre ishte të pengonin kryetarët shqiptarë (të cilët ligjërisht, sipas bashkësisë ndërkombëtare, fituan zgjedhjet që serbët vetë i bojkotuan me urdhër të Vuçiçit dhe Radojçiçit) për të ardhur në vendin e tyre të ri të punës”, shton ajo.

Sipas saj, nga këto trazira përfitonte Vuçiçi dhe se kërkon që të mos bëhen titujt nxitës sikurse tabolidi beogradas Informer.

“Sigurisht që policia e Kosovës do të ndërhyjë – kush nuk do të ndërhynte? – që u bë menjëherë shkak në që Vuçiç do ta aktivizonte ushtrinë dhe ta vendoste drejt kufirit [me Kosovën]. Edhe një herë, një gjysmë informacion do të nxiste urrejtje dhe kush përfiton nga kjo veç Vuçiçit?”, pyet Rankoviç.

“Mos përdorni tituj nxitës si Informer”, përfundon gazetarja serbe./top channel