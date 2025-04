Zelensky i bën thirrje Trumpit: Vizitoni Ukrainën përpara se të flisni për paqe me Rusinë

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, i ka bërë një thirrje të drejtpërdrejtë ish-presidentit amerikan Donald Trump, që të vizitojë Ukrainën përpara se të marrë çdo vendim apo të përfshihet në negociata për paqe me Rusinë.

“Ejani të shihni me sytë tuaj civilët, luftëtarët, fëmijët e plagosur apo të vrarë, spitalet dhe kishat e shkatërruara, përpara se të vendosni për negociata,” deklaroi Zelensky. “Vetëm kështu do ta kuptoni me kë po bëni marrëveshje dhe çfarë ka bërë realisht Putini.”

Deklarata e presidentit ukrainas vjen pas një sulmi të rëndë rus në qytetin Sumy, ku humbën jetën 34 persona dhe u plagosën 117 të tjerë, përfshirë fëmijë. Ndërkohë që Rusia ende nuk ka reaguar zyrtarisht për këtë sulm, shumë përfaqësues ndërkombëtarë e kanë dënuar aktin si një krim lufte. Trump e ka cilësuar ngjarjen si “një gjë të tmerrshme” dhe ka deklaruar se “i ishte thënë se ndodhi një gabim”.

Zelensky ka theksuar se një vizitë në terren do t’i mundësonte Trumpit një kuptim të qartë të realitetit të luftës. Më herët, gjatë një vizite në Shtëpinë e Bardhë në muajin shkurt, presidenti ukrainas kishte ftuar edhe senatorin amerikan JD Vance të vizitonte Ukrainën.

Aktualisht, Donald Trump ende nuk ka dhënë një përgjigje zyrtare për ftesën e Zelenskyt.